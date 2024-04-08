حصيلة مفجعة.. وفاة 206 أشخاص في الحوادث منذ بدء رمضان!

توفي 206 أشخاص، وأصيب 742 آخرين بجروح متفاوتة على إثر وقوع 508 حادث مرور وقع خلال 28 يوما من شهر رمضان.

وأوضح المكلّف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، عبد الحميد عمراني، في تصريح لوكالة الأنباء، اليوم الإثنين، أن العامل البشري يبقى هو المتسبب الرئيسي في مثل هذه الحوادث بفعل عدم التقيد بقواعد المرور.

وتسبب تغافل السواق في 82 حادثا، السير على اليسار “49 حادثا”، وعدم تخفيض السرعة في المنعرجات “45 حادثا”. وعدم ترك المسافة الأمنية “41 حادثا”. فيما تسبب المارة في “37 حادثا”.

وفيما يخص الولايات التي سجلت أعلى عدد من الحوادث، نجد الجزائر العاصمة بأثقل حصيلة بـ”43 حادثا”. متبوعة بولاية المسيلة ب”22 حادثا”، الشلف “21 حوادث”، وولاية وهران “18 حادثا”.

ومقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، تم تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات بنسبة 11 بالمائة. وارتفاع في عدد الجرحى بـ 18 بالمائة.

وهو ما أرجعه عمراني، إلى تورط مركبات نقل المسافرين ونقل البضائع، وأيضا مركبات الوزن الثقيل في عدة حوادث مرورية.

وبمناسبة عيد الفطر المبارك، دعا ذات المسؤول السائقين ومستعملي الطرق، إلى احترام قواعد السياقة السليمة.

سيما مع كثافة التنقل التي تشهده الطرقات خلال هذه المناسبات، مؤكدا على ضرورة عدم الإفراط في السرعة وتفادي المناورات الخطيرة.

والاطلاع على حالة الطرقات عبر الصفحة الرسمية المخصصة للأمن المروري “طريقي”. وكذا الاتصال بالرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن أي طارئ.