حصيلة مقلقة لإصابات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 191 حالة جديدة بفيروس كورونا، و156 حالة تماثلت للشفاء. 15 مريض متواجدون في العناية المركزة، و6 وفيات.

وقالت وزارة الصحة إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الارتداء الإلزامي للقناع.

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مدير معهد باستور: دخلنا رسميا في الموجة الرابعة

أكد المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، دخول الجزائر في الموجة الرابعة لفيروس كوفيد-19 المستجد. مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات لكن لم نصل بعد إلى ذروة الموجة.

ودعا درار في حديثه لإذاعة سطيف، المواطنين إلى الإسراع في أخذ جرعات التلقيح، لتفادي العودة إلى ماعشناه خلال الموجة الثالثة.

وقال مدير باستور أن المناخ البارد وفصل الشتاء يسمح بانتقال الفيروس ولم نصل بعد الى ذروة الموجة الرابعة لذلك علينا الحذر.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن الموجة الثالثة عرفت تشبع في المستشفيات، وأدخلت الآلاف من المصابين إلى الإنعاش شهر جويلية.

وعن عملية التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية كشف درار أنها انطلقت مساء الإثنين وتم توزيع اللقاح على مختلف الصيدليات بالوطن.

كما أن معهد باستور إقتنى مليوني جرعة من لقاح الأنفلونزا تم توزيعها على جميع ولايات الوطن.

ومن جهة أخرى، قال المدير العام لمعهد باستور فوزي درار أن المتحور أوميكرون، من المحتمل جدا ظهوره في الجزائر خلال الأيام القادمة.

وقال مدير معهد باستور، أن أعراض هذه السلالة حاليا تتشابه كثيرا مع أعراض السلالات السابقة. وبإمكان PCR الكشف عنها مبدئيا ثم معهد باستور يؤكد نوعية السلالة.

وأكد درار أن الأشخاص غير الملقحين من الفيروس، هم معرضين للخطر بسبب المتحور الجديد أوميكرون. مشيرا إلى أن هذه الفئة لا يمكنها مقاومة المتحور الجديد.

وتابع القول، ان السلالة الجديدة أوميكرون، اكتسبت طفرات جينية جمعت بين سلالتي “ألفا” و”دلتا”. مشيرا إلى أن أوميكرون هو أكثر قوة من “دلتا” جمع أكثر من 30 متغير جيني.

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