حصيلة مُرعبة.. حوادث المرور تودي بحياة 45 شخصا في أسبوع

توفي 45 شخصا وأصيب 1558 آخرون بجروح مختلفة إثر وقوع 1305 حادث مرور في ولايات عديدة. في الفترة ما بين 2 إلى 8 نوفمبر الجاري.

و أوضحت حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية المسيلة بوفاة 5 أشخاص. في مكان الحوادث وجرح 63 آخرين على إثر 44 حادث مرور.

من جهة أخرى، سجلت وحدات الحماية المدنية 1087 تدخلا سمح بإخماد 744 حريقا منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، سجلت أبرزها بولايات الجزائر العاصمة، تيزي وزو، والبليدة.

وخلال نفس الفترة، قامت مصالح الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة بـ 5982 تدخلا من أجل إنقاذ. 469 شخصا في حالة خطر وتغطية 5181 عملية إسعاف.