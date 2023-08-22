حصيلة مُرعبة.. وفاة 47 شخصا في الحوادث خلال أسبوع

لقي 47 شخصا حتفهم، وأصيب 2084 آخرون إثر وقوع 1466 حادث مرور عبر مختلف مناطق الوطن في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أوت الجاري.

وحسب حصيلة أسبوعية أوردتها، اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة في ولاية جيجل.

أين توفي 5 أشخاص وجرح 86 آخرين على إثر 60 حادث مرور، مثلما أشارت إليه ذات الحصيلة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ2592 تدخل لإخماد 1709 حريق. منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة. أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ211 حريق، وتيبازة “151”، وعنابة “150”.

وبخصوص العمليات المختلفة، قامت ذات المصالح بـ5035 تدخل من أجل إنقاذ 410 شخص في حالة خطر وتغطية 4439 عملية إسعاف.