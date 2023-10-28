حصيلة مُروعة.. ضحايا العدوان الصهيوني على غزة يرتفع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ 22 يوما، إلى 7703 شهيدا.

وأوضحت الوزارة، أن ضحايا العدوان الصهيوني، بلغ 7709 شهيدا بينهم 3595 طفلا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 19734.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 53 مجزرة منذ الليلة الماضية. مضيفة أن 377 شهيدا سقطوا جراء المجازر التي ارتكبها الاحتلال الليلة الماضية.

ومن جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن قطع الكهرباء والاتصال على قطاع غزة، هدفه إرتكاب المزيد من المجازر وحجبها عن العالم.

وقالت الوزيرة، أن الليلة الماضية كانت مأساوية وشهدت أعنف قصف على غزة.

يأتي هذا في حين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع من عملياتها البرية وسط قصف كثيف غير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العنوان.

ويستخدم الطيران الحربي الصهيوني قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه على قطاع غزة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن انقطاع التيار الكهربائي في غزة يجعل من المستحيل على سيارات الإسعاف الوصول إلى الجرحى.