حصيلة مُروعة.. وفاة 44 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

سجلت مصالح الدرك الوطني، وفاة 44 شخصا وإصابة 197 آخرين في حوادث المرور عبر الوطن، خلال الأسبوع الأخير.

وأوضحت ذات المصالح، أن العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في الحوادث. حيث تسبب السائقون في 117 حادث.

منها 18 حادث بسبب عدم احترام المسافة الأمنية، و13 حادث لعدم تخفيض السرعة في المنعرجات. و13 حادث بسبب تغافل السائقين فيما تسبب المارة في 15 حادثا.

هذا وسجلت ولاية الجزائر أكبر عدد من الحوادث بـ 12 حادثا متبوعة بولاية البويرة بـ 11 تليها ولايتي وهران وتبسة بـ6 حوادث.

وتم تسجيل أخطر حادث بـولاية تمنراست والذي تسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 شخصا آخرا بجروح متفاوتة الخطورة.