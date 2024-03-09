حصيلة مُفجعة.. مصرع 16 شخصا في الحوادث خلال يومين!

لقي 16 شخصا حتفهم، وأصيب 376 آخرين إثر حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال 48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، سُجلت أثقل حصيلة بولاية بسكرة. أين توفي 3 أشخاص على إثر اصطدام شاحنة وسيارة على الطريق الوطني رقم 3، ببلدية أوماش.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ20 شخصا. أصيبوا بتسمم إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مساكنهم عبر عدة ولايات من الوطن.