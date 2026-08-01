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حصيلة مُفجعة.. وفاة 37 شخصا في حوادث المرور خلال يوم واحد!

بقلم نادية بن طاهر
حصيلة مُفجعة.. وفاة 37 شخصا في حوادث المرور خلال يوم واحد!
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توفي 37 شخصا، وأصيب 349 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 4655 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 18 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 201 تدخل، في حوادث أسفرت عن وفاة 37 شخصا، وجرح 349 آخرين.

وسُجلت أثقل حصيلة في حوادث المرور، بولاية بومرداس، إثر إنحراف حافلة لنقل المسافرين قادمة من  ولاية سطيف، ما خلف وفاة 27 شخصا وإصابة 42 آخرين.

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