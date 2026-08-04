حصيلة مُفجعة.. وفاة 74 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

توفي 74 شخصا وأصيب 1951 آخرون بجروح، في حوادث مرور وقعت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـفترة الممتدة من 26 جويلية إلى 1 أوت الجاري.

وحسب ما أوردته، اليوم الثلاثاء، حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية بومرداس، بوفاة 28 شخصا في مكان الحادث وجرح 54 آخرين على إثر 40 حادث مرور.

كما قام جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام خلال نفس الفترة بـ8875 تدخلا. سمح بإنقاذ 6354 شخصا من الغرق، وتقديم الإسعافات الأولية لـ 2112 آخرين بعين المكان. مع تحويل 388 شخصا نحو المراكز الصحية المحلية.

كما سجلت ذات المصالح وفاة 19 شخصا على مستوى البحر بولاية بومرداس و3 أشخاص على مستوى المجمعات المائية.

فيما تدخل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، من أجل إخماد 309 حرائق مست الغطاء النباتي، عبر عدة ولايات من الوطن.

وخلال نفس الفترة قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 2730 حريقا منها منزلية وصناعية ومختلفة.