حصيلة نهائية.. 14 قتيلا و34 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتبلبالة

توفي 14 شخاص فيما أصيب 34 آخرين في حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 50 اتجاه بشار ببلدية تبلبالة في بني عباس.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 13:50 من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط (تندوف-بشار) بتبلبالة

خلف الحادث كحصيلة نهائية وفاة 14 شخص وإصابة 34 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى المدينة لتقديم لهم الاسعافات .

في حين نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.