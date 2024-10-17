حصيلة نهائية.. 36 جريحا في حادث مرور بتلمسان

إرتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم بولاية تلمسان. إلى إصابة 36 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وكشفت مصالح الحماية المدنية، أن الحصيلة النهائية لحادث مرور تلمسان بلغت 36 شخصا تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

للإشارة فقد تدخلت ذات المصالح، على الساعة 07سا 54د من أجل حادث إنحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين. بالطريق الوطني رقم 22 سيدي احمد، ببلدية و دائرة الرمشي.

كما سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 7 سيارات إسعاف، وشاحنة إطفاء.