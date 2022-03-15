قناة النهار حصيلة وحدات الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية الأخيرة بقلم قناة النهار نشر في 15 مارس 2022 - 19:06 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/2d0yi اقرأ أيضا حديث الصحافة: هذه تفاصيل رحلات أنصار الخضر إلى الكاميرون قناة النهار 13 مارس صريح جدا : رسائل الجزائريين إلى الرئيس تبون عبر ميكرفون النهار قناة النهار 10 مارس جيجل : توقيف شخصين وحجز طائرات بدون طيار" درون" أجنبية الصنع قناة النهار 04 مارس طيب معانا: غراتان شوفلور باللحم المفروم وكعكة بالشكلاطة قناة النهار 14 مارس الجزائر-روما..تعاون طاقوي وشراكة إقتصادية واعدة قناة النهار 03 مارس الدرك يكشف حالة الطرقات على خلفية التقلبات الجوية..وتسجيل وفاة 3 أشخاص في حوادث مرور قناة النهار 04 مارس تربية: منشآت مدرسية جديدة تٌنتظر لإستقبال التلاميذ في الموسم الدراسي المقبل قناة النهار 13 مارس طيب معانا: صدر الدجاج بالجبن و"تيراميسو" بالفراولة قناة النهار 14 مارس وزير الصحة: هذه هي أسباب عدم فتح الحج والعمرة قناة النهار 14 مارس كريم بيبي تريكي: تم رفع عرض النطاق الترددي للإنترنت إلى 2,8 تيرابايت في الثانية قناة النهار 28 فيفري