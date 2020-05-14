حصيلة وفيات كورونا عبر العالم تتجاوز الـ300 ألف حالة

تم تسجيل حتى مساء اليوم الخميس، 4490131 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد عبر العالم، بينها 301426 وفاة.

بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 1689902 حالة، حسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم، في عدد الوفيات بالفيروس، بـ 86040 حالة، كما تحتل المركز الأول من حيث حصيلة الإصابات بـ1441055 حالة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الفيروس بـ33614، والمرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بـ233151 حالة.

ثم تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة من حيث عدد ضحايا الفيروس بـ31368 وفاة، وتحتل المرتبة الخامسة من حيث الإصابات بـ223096.

وانتقلت فرنسا اليوم إلى المركز الرابع من حيث حصيلة ضحايا الفيروس بـ27425 حالة، بينما تحتل الموقع السابع من حيث عدد الإصابات بـ178060 حالة.

بينما تحتل إسبانيا المركز الخامس في حصيلة الوفيات، بـ27321 وفاة، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بالفيروس التاجي، بـ272646 حالة، حسب ذات المصدر.