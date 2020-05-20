حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت روسيا، وفاة 135 شخص بسبب المرض الذي يسببه الفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 2972.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في روسيا بسبب فيروس كورونا 300 ألف شخص، في حين تعافي من المرض، أكثر من 85 ألف شخص.

ولأول مرّة، تجاوز عدد المرضى الذين تعافوا في روسيا في الساعات الـ24 الأخيرة “9262” عدد الذين تأكدت إصابتهم.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 8764 حالة، وهو أقل زيادة يومية منذ الأول من ماي الجاري.