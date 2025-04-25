حصيلة مشرّفة للمصارعين الجزائريين في اليوم الأول من البطولة الإفريقية للجيدو

استهلّ المنتخب الجزائري للجيدو مشاركته في البطولة الإفريقية للجيدو 2025، الجارية حاليًا بمدينة أبيدجان (كوت ديفوار)، بأداء قوي ومشرف.

وتُوّج بحصيلة مميزة من الميداليات في اليوم الأول من المنافسات.

فقد حصد مصارعو المنتخب الوطني 7 ميداليات في اليوم الأول، منها ميداليتان فضيتان و5 برونزيات. ما يعكس الجاهزية العالية والطموح الكبير لممثلي الألوان الوطنية في هذه التظاهرة القارية.

الميداليات الفضية:

فايزة عيساحين في وزن (52 كلغ). هوارية قدور في وزن (48 كلغ).



الميداليات البرونزية:

رشيد شراد (66 كلغ) مسعود إدريس (73 كلغ) أحمد مهيبل (73 كلغ) خديجة بلخيرة (57 كلغ) أمينة بلقاضي (63 كلغ)



ويعكس هذا الأداء العمل القاعدي والتقني الكبير الذي يرافق الجيدو الجزائري. لا سيما بحضور أسماء شابة وأخرى ذات خبرة. ما يبشّر بمواصلة التألق في باقي أيام البطولة.