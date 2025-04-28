حصيلة نهائية.. 5 قتلى و9 جرحى في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة في غرداية

ارتفعت حصيلة حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة نفعية بغرداية إلى 5 قتلى و9 جرحى، في حصيلة نهائية.

الحادث وقع بمنطقة واد غزالات على الطريق الوطني رقم 1 بإقليم بلدية منصورة ولاية غرداية.

وحسب بيانٍ للحماية المدنية، تدخلت على الساعة 19:51 من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة نفعية.

وخلّف الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين. تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث، وتحويل الجرحى إلى الاستعجالات بالمستشفى المحلي.