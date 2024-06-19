حصيلة أولية.. إرتفاع نسبة جمع الجلود هذه السنة بأزيد من 10 بالمائة

قام اليوم الأربعاء، علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بزيارة إلى مجمع جيتكس لتقييم عملية جمع الجلود والصوف خلال عيد الأضحى المبارك.

واستمع الوزير، لعرض قدم من طرف الرئيس المدير العام للمجمع ومدراء الوحدات حيث ثمن الوزير المجهودات. المقدمة من قبل العمال خلال عيد الأضحى المبارك. حيث سجلت نسبة جمع الجلود الصالحة لهذه السنة زيادة تقدر ب 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي كحصيلة أولية. وهذا بفضل تظافر جهود الجميع بمختلف ولايات الوطن بالتنسيق مع مصالح الولايات كما قام مجمع جيتكس بتجنيد أكثر من 500 عامل. إضافة إلى التنسيق مع المجمعات لتوفير النقل وجميع المستلزمات لانجاح هذه العملية.

كما شدد الوزير الى تكثيف جهود مجمع جيتكس خلال السنة وليس فقط في عيد الأضحى المبارك لتكون حاضرة في المذابح الكبرى بمختلف الولايات.

وبخصوص استرجاع الصوف أكد د الوزير أن هذه الأخيرة يجب أن يتجند لها الجميع لما لها من أهمية بالغة في الإقتصاد الوطني.

وأمر الوزير الرئيس المدير العام لمجمع جيتكس بتكثيف الجهود أكثر لاسترجاع مكانة المجمع. وإطلاق العديد من مصانع النسيج التي تساهم في تطوير الإقتصاد الوطني.