حصيلىة اولية.. إنتشال طفل مصاب في انهيار منزل في بولوغين بالعاصمة

تسببت الامطار المتساقطة نهار اليوم الثلاثاء في ولاية الجزائر من إنهيار منزل بـ 198 نهج عبد القادر زيار ببولوغين. الحادث وحسب المعلومات الاولية المنزل يقع على مستوى 198 نهج عبد القادر زيار وسط بولوغين. حيث كان مؤهول بالسكان لحظة إنهياره. كما ان البنانية تعود إلى العهد الاستعماري وتتكون من طابقين.

وعلى إثر ذلك مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر مدعمة بفرق من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل أين تباشر عملية البحث عن الأنقاض . العملية أسفرت عن إنتشال طفل يبلغ من العمر 11 سنة مصاب فيما لا تزال العملسة مستمورة للبحث عن الأخرين وسط الأنقاض.

ووفق شاهد عيان يتوجد شخصين ما زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار ببولوغين لا يزال العالقون تحت الأنقاض هم رجلين وامرأة عجوز. وأرجعت مصالح الحماية المدنية سبب الإنهيار إلى إنزلاق الأتربة.