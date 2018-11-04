حضور المعني إجباري لاستخراج الوثائق المؤمنة بالبلديات

يلجأ العديد من المواطنين إلى مصالح الحالة المدنية لاستخراج وثائق شخصية لأشخاص بغية تسريبها أو التشهير بهم والإبتزاز.

وقال عبد الحميد قاضي مستشار رئيس بلدية الجزائر الوسطى، أن المادة 65 من قانون الحالة المدنية تمنع هذا التصرف.

مشيرا إلى أن القانون يمنع منح الوثائق لغير أهلها، خاصة وأن المادة 65 تنص على منح عقود الميلاد للمعني أو الفروع أو الأصول.

خاصة الوثائق المؤمنة وفي سرية تامة للسجل الوطني للحالة المدنية، كما أن إستخراج وثائق الحالة المدنية تكون بحضور المعني.

أو تقديم الوكالة أو إحضار الدفتر العائلي لتفادي التزوير.

مضيفا أن تأمين وثائق الحالة المدنية ضرورية في ظل تحايل البعض بغرض الإبتزاز والتزوير.