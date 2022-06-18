قناة النهار حضور الوزير الأول في جنازة المرحوم سيد أحمد فروخي بقلم قناة النهار نشر في 18 جوان 2022 - 13:51 الوزير الأول شارك غرِّد أرسل 35 0 حضور الوزير الأول في جنازة المرحوم سيد أحمد فروخي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/sXI35 اقرأ أيضا وزير التربية : إجراءات صارمة في حق كل من ينشر موضوع مفبرك عشية الإمتحان قناة النهار 30 ماي دلال خير: طفل بريء يعيش على جرعات دم من زمرة نادرة وأمه تناشد السلطات لإنقاذ فلذة كبدها قناة النهار 03 جوان ريبورتاج: في يومهم العالمي.. أطفال تجاوزوا السنوات بالإنجازات قناة النهار 01 جوان مديرة مركز بغرداية: حجز الهواتف النقالة للتلاميذ والمؤطرين والإداريين تفاديا للغش قناة النهار 12 جوان العاصمة: حافلات مخصصة لنقل المترشحين لشهادة التعليم المتوسط إلى المراكز قناة النهار 08 جوان خاصية الأمن والوقاية في آلات الطبخ ..منتوج جديد لشركة جزائرية قناة النهار 18 جوان "المصري علي سعيد :" من خامس المستحيلات الحصول على الفيزا الجزائرية قناة النهار 02 جوان هذه معدلات نواب البرلمان في شهادة البكالوريا قناة النهار 16 جوان سري جدا: التبغ في الجزائر.. السيجارة في ميزان الربح والخسارة قناة النهار 31 ماي "آيت عبد المالك: "نهار تزوجت فاهيمة حسيتها نهاية العالم قناة النهار 08 جوان