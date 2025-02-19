حضور جزائري في التشكيلة المثالية لدور مجموعات كأس الكونفدرالية

عرفت التشكيلة المثالية لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حضور ثلاثة لاعبين جزائريين.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التشكيلة المثالية لدور مجموعات منافسة كأس “الكاف”. وضمّت التشكيلة اللاعبين، سعدي رضواني وإسماعيل بلقاسمي، من فريق اتحاد العاصمة. وإبراهيم ذيب من شباب قسنطينة.

وتألق إسماعيل بلقاسمي بشكل لافت في المنافسة الإفريقية، بعدما سجل خمسة أهداف كاملة، في حين هز القائد رضواني الشباك في مناسبتين.



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