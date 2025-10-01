حضور جزائري متباين في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، حضورًا لعدد من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري.

و بين من تألق ومن غاب بداعي الإصابة.

رامي بن سبعيني قدّم أداءً مميزًا رفقة بوروسيا دورتموند في الفوز العريض أمام أتلتيك بيلباو (4-1).

المدافع الجزائري شارك في كامل أطوار اللقاء ونال تنقيطًا جيدًا بلغ 7.5، ليؤكد استعادته لجزء من مستواه بعد فترة من التذبذب.

ريان آيت نوري غاب عن المواجهة القوية التي جمعت ناديه مانشستر سيتي، بالمنافس موناكو التي انتهت بالتعادل (2-2)، بسبب إصابة حرمته من التواجد في القائمة. غيابه شكل خسارة لفريقه في الجهة اليسرى.

من جانبه إبراهيم مازة، دخل كبديل مع باير ليفركوزن في مواجهة بي إس في أيندهوفن التي انتهت بالتعادل (1-1). لاعب “الخضر” الشاب خاض آخر عشر دقائق من المباراة، وحصل على تقييم 6.5، في ظهور قصير لم يتيح له التأثير الكبير على مجريات اللقاء.

أما متوسط الميدان آدم زرقان، فقد شارك أساسيًا مع فريقه يونيون سان جيلواز البلجيكي أمام نيوكاسل يونايتد، غير أن المباراة كانت كارثية على مستوى النتيجة بعد سقوط النادي برباعية نظيفة على أرضه.

ورغم ذلك، نال زرقان تقييمًا جيدًا نسبيًا بلغ 7.0، بفضل مجهوده في وسط الميدان.