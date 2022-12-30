حضور رفيع المستوى في افتتاح “شان” الجزائر

كشف رئيس لجنة تنظيم الشان رشيد اوكالي عن هوية المسؤولين المدعوين لحضور حفل افتتاح الشان بملعب براقي بالجزائر.

وقال أوكالي لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة :”رئيس الفيفا انفانتيو أبدى رغبة كبيرة في حضوره إلى الجزائر لافتتاح الشان. وهو جد مسرور بدعوتنا له، لكن لم نتلقَ أي رد كتابي من قبله”.

كما أضاف “هناك أسماء منحتنا الموافقة للتواجد معنا في ملعب براقي”.

وأردف أوكالي “رؤساء الاتحادات الـ 50 سيكونون حاضرين في الجزائر، بالإضافة لعدد من الشخصيات خارج القارة الإفريقية، كما أن دولة قطر ستكون ممثلة في أعلى مستوى”.

وختم اوكالي “لا أؤكد حضور رئيس دولة قطر، لأن مهمة الدعوة تقوم بها الاتحادية الجزائرية”.

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