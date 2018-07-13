حطاب: “أتحسر لغياب الجزائر عن مونديال روسيا”

أبدى وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أسفه وحسرته، على غياب المنتخب الوطني الجزائري عن كأس العالم 2018 الجارية بروسيا.

وصرح الوزير محمد حطاب، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أنا مناصر للمنتخب الجزائري، وأتحسر كثيرا لغياب الخضر، عن هذه الطبعة من كأس العالم”.

وأضاف الوزير: “أتابع مباريات كأس العالم بدون روح، خاصة عند مشاهدة أنصار المنتخب الوطني في الملاعب الروسية حاملين العلم الجزائري”.

يذكر أن المنتخب الجزائري عجز عن تسجيل ثالث مشاركة له على التوالي في مونديال 2018، بعد اخفاقه في اجتياز مرحلة التصفيات.