حطاب: “أحسنتم صنعا واختياركم كان موفقا”

أبدى محمد حطاب وزير الشباب والرياضة سعادته لحضور حفل تسليم الوثيقة للندوة الثانية لتجديد الكرة الجزائرية، وأكد أنّ الفاف أحسنت صنعا والاختيار كان موفقا.

وقال حطاب خلال كلمته التي ألقاها في المركب الأولمبي “5 جويلية”: “نهنئكم على هذا المولود الجديد، هي مباراة أولى فريدة من نوعها، عمل تبلورت فيه كل الفعالين في كرة القدم”.

وأضاف: “هذه المبادرة تسجل للمضي قدما للرياضة الجزائرية ورياضة كرة القدم ووضعها في مأمن”.

وتابع: “يسعدني أن أحضر معكم حفل تسليم الوثيقة للندوة الثانية لتجديد الكرة الجزائرية تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية”.

وأردف:” أتقدم بتحية خالصة لأعضاء ورئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وكل ما ساهم من قريب وبعيد في هذه الندوة، لقد تشرفت بدعوتكم هذه والتي تندرج ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها الاتحاد الجزائري”.

وختم كلامه: “أحسنتم صنعا واختياركم موفقا مع تطلعات الكرة في بلادنا، هي محطة للوقوف بكل موضوعية على الأهداف المسطرة، من خلال تحديد جوانب القوة وتشخيص مواطن الضعف من أجل معالجتها”.