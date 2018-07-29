حطاب: “اكتشفنا مواهب عديدة وسنعمل على دعمها”

الرياضة
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حطاب: “اكتشفنا مواهب عديدة وسنعمل على دعمها”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، أن الألعاب الإفريقية للشباب 2018، كشفت عن عديد المواهب الجزائرية الشابة في مختلف الرياضات.

وصرح حطاب في هذا الصدد: “لمسنا إرادة كبيرة لدى الرياضيين الجزائريين الشباب في مختلف الإختصاصات وهذا أمر مبشر للرياضة الجزائرية”.

وأضاف: “الإمكانيات المادية متوفرة ويبقى علينا متابعة العمل الذي تم انجازه لحد الآن مع الرياضيين الشباب تحسبا للمنافسات المقبلة”.

وتابع: “هذه الألعاب أكدت أن الجزائر تملك مواهب شابة جد هامة، علينا فقط لإهتمام بهم ومنحهم الثقة اللازمة، لتكوين أبطال عالميين في المستقبل القريب”.

وأردف حطاب: “الرياضيين الذين تمكنو من احراز ميداليات ذهبية، سنعمل على دعمها من خلال توفير لها تربصات في الخارج حسب الطلب، لأننا نطمح للذهاب بعيدا مع هؤلاء الشباب”.


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