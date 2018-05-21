حطاب: “التحضيرات للألعاب الإفريقية للشباب تُسير بوتيرة جيدة”

أبدى وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، رضاه عن وتيرة الأشغال التي تسير عليها التحضيرات للألعاب الإفريقية للشباب 2018، المقررة بالجزائر.

وصرح محمد حطاب، خلال زيارته التفقدية اليوم الإثنين، لمدينة تيبازة: “نسبة الأشغال جد متقدمة بمختلف المشاريع المعنية بالألعاب الإفريقية للشباب، والأشغال تسير بوتيرة جيدة”.

وأضاف: “معظم المشاريع بلغت نسبة الإنجاز بها حدود الـ 80%، والأشغال لازالت متواصلة على اللمسات الأخيرة بمختلف الهياكل والنشآت المعنية”.

وتابع الوزير حطاب: “الدولة سخرت كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية، مثلما نجحت في تنظيم العديد من التظاهرات السابقة”.

يذكر أن الألعاب الإفريقية للشباب، ستحتضنها الجزائر في الفترة ما بين 19 إلى 28 من شهر جويلية المقبل.