حطاب: “الجنوب سيكون خزان للمنتخبات الوطنية”

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، أن مناطق الجنوب الجزائري، تملك من المؤهلات الرياضية الفردية، ما يجعلها خزان للمنتخبات الوطنية.

وصرح محمد حطاب، لتلفزيون النهار: “لدينا إيمان راسخ، بأن الرياضة في المناطق الجنوبية للجزائر تملك مؤهلات كبيرة جدا”.

وأضاف: “في الرياضات الفردية بالخصوص، مناطق الجنوب بإمكانها أن تكون خزان لمختلف المنتخبات الوطنية”.

وتابع: “حسب الأرقام التي بحوزتنا، هناك نخبة كبيرة في الرياضات الفردية، التي سنعمل على انتقائها، ووضعها في مراكز تكوين”.

وجاءت هذه التصريحات من وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية أدرار.