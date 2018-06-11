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حطاب: “الملاعب الجديدة ستكون ذكية”

الرياضة
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حطاب: “الملاعب الجديدة ستكون ذكية”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، أنّ ملاعب كرة القدم الجديدة التي يتم إنجازها، ستتمتع بتقنيات وأنظمة جد حديثة ومتطورة.

وصرح محمد حطاب لتلفزيون “النهار”، في هذا الخصوص: “سيتم إستعمال نظام التذاكر الإلكترونية، إضافة لتوفير “الوي في” للأنصار في المدرجات”.

وأضاف الوزير: “الملاعب الأربعة التي سيتم تسليمها قريبا، الدويرة، براقي، تيزي وزو، ووهران، يمكن تسميتها بالملاعب الذكية، بالنظر للتكنولوجية التي تتضمنها”.

وختم المشؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة، محمد حطاب: “لقد تم الإعتماد على معايير دولية عالمية في هذه الملاعب”.

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