حطاب: “تصريحات رؤساء الأندية تُهيِّج الأنصار” !

الرياضة
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حطاب: “تصريحات رؤساء الأندية تُهيِّج الأنصار” !
بقلم أمير بهلول

طالب محمد حطاب وزير الشباب والرياضة من جميع الفاعلين في كرة القدم الجزائرية التعقل خاصة بعد الأحداث الأخيرة بين رئيس شبيبة القبائل ورئيس الرابطة.

وقال حطاب: “وصلت الأمور إلى حد ما يتطلب فيها التعقل لأكثر من أي وقت مضى”.

أضاف: “ليس هكذا تؤكل الكتف، مثل هذه التصريحات تكون لديها انعكاسات على المواطنين الجزائريين، على المشجعين، على الشباب الذي يذهب للملعب”.

تابع: “لما يشاهد الشباب هذا الهيجان من أي جهة كانت، مدرب أو لاعب، أو رئيس فريق، سوف تهيج الأنصار”.

وأردف: “من المفروض أن يكون الشباب والجماهير في فضاء يقدمون لهم الفرجة والمتعة وليس أمور أخرى ومن ثم يكون فيها ضحية”.

وختم كلامه: “هناك عمل في هذا الإطار لأن القانون هو السيد، هناك قوانين الجمهورية، قوانين تطبق وهناك القاعدة العامة والقاعدة المجردة، وهناك أيضا قوانين الفيدرالية لا بد من تطبيقها”.


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