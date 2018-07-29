حطاب: “تنظيم الألعاب الإفريقية للشباب كان أحسن من ألعاب تاراغونا”

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، أن الجزائر تفوقة في تنظيم الألعاب الإفريقية للشباب، على دولة إسبانيا، التي نظمت مؤخرا ألعاب البحر المتوسط.

وصرح حطاب في هذا الخصوص: “حضرنا ألعاب تارغونا، التي جرت في دولة نظمت مرتين الألعاب الأولمبية، ووقفنا على النقائص التي كانت هناك”.

وأضاف: “البعثة الجزائرية تاهت في تاراغونا، بسبب سوء التنظيم، والعديد من الدول المشاركة اشتكت من نفس الأمر، والعديد من النقائص الأخرى”.

وتابع: :الإنتقادات التي طالتنا لم تكن منصفة، فالجزائر تفوقت في تنظيمها للألعاب الإفريقية،على إسبانيا، التي نظمت مؤخر ألعاب البحر المتوسط”.

وأردف الوزير: “النقائص التي سجلت في الألعاب الإفريقية، لم تأثر على نجاح هذه الطبعة، باعتراف جميع المختصيين الأجانب”.