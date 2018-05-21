إعتبر وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، أن مجال التكوين في قطاعه، أصبح ضرورة ملحة، للنهوض بقطاع الرياضة في الجزائر.

وفي رده على أسئلة الصحافيين، خلال الزيارة التفقدية التي قادته اليوم الإثنين لمدينة تيبازة، صرح الوزير محمد حطاب.

“حان الوقت للمرور إلى التكوين، ومن البديهي الشروع في إنشاء مراكز تكوين في مختلف المجالات، للتقدم بقطاع الرياضة الجزائرية إلى الأمام”.

وأضاف: “التكوين لا يخص كرة القدم فقط، بل نتحدث عن التكوين في مختلف المجالات والقطاعات الرياضية”.

ووقف محمد حطاب، خلال زيارته هذه، على نسبة تقدم الأشغال بالعديد من المشاريع الرياضية، التي تدعمت بها ولاية تيبازة.