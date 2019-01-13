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حطاب: “حققنا انتفاضة في المنشآت الرياضية وعلينا الآن الإستثمار في رياضيينا”

الرياضة
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حطاب: “حققنا انتفاضة في المنشآت الرياضية وعلينا الآن الإستثمار في رياضيينا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، أن قطاعه تمكن من تجسيد العديد من المشاريع الرياضية على أرض الواقع، والهدف الآن الإستثمار في الطاقا البشرية.

وصرح محمد حطاب، لتلفزيون “النهار”: “اليوم نشهد انتفاضة في المشاريع والمركبات الرياضية، في مختلف مناطق الوطن”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “هذه المراكز التكزينية، والمركبا الرياضية، جاءت نتيجة الجهود التي بذلت لصالح الرياضة الجزائرية”.

وتابع محمد حطاب: “بعد إتمام انجاز هذه المنشآت الرياضية، علينا الآن توجيه جهودنا للإستثمار في الطاقات البشرية، لتحصيل الفائدة من كل هذه المجهودات”.


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