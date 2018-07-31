حطاب: «خليفة ماجر يجب أن يكون مدربا كبيرا»

قال إن الوقت حان لتعيينه وزاد الضغط على زطشي

زاد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، من شدة الضغط المفروض على رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، خير الدين زطشي، الذي لم يستقر بعد على المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري، لخلافة الناخب المقال رابح ماجر.

حيث أكد المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة في الجزائر، أن الوقت قد حان لتعيين ناخب وطني جديد باقتراب المواعيد الرسمية، وعلى رأسها مواجهة المنتخب الغامبي، مطلع شهر سبتمبر المقبل، في إطار الجولة الثانية من تصفيات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

كما شدد على ضرورة أن يكون الناخب الجديد مدربا كبيرا من حجم اللاعبين الكبار الذين تضمهم تشكيلة محاربي الصحراء، ولمّح الوزير إلى معرفته بهوية المدرب المنتظر أو على الأقل الأسماء التي يتفاوض معها زطشي، حين كشف أنه سيلبي طموحات الجزائريين الذين ينتظرون تعيين مدرب كبير بفارغ الصبر، وطمأنهم بأن القضية بين أيدي آمنة.

وصرح حطاب لوسائل الإعلام على هامش حفل تكريم متفوقي الثانوية الرياضية في شهادة الباكالوريا بمركب محمد بوضياف الأولمبي بالعاصمة قائلا: «لقد حان الوقت لتعيين خليفة ماجر على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني، نحن نمتلك لاعبين كبارا ويجب أن يكون لنا مدرب كبير»، مضيفا: «قضية الناخب الوطني بين أيدي آمنة وسيكون إسما يلبي طموحات الجماهير الجزائرية».