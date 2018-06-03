حطاب: “علينا إيجاد الحلول لإخراج المنتخب الوطني من المشاكل’

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أنه سيتواصل مع مسؤولي الإتحاد الجزائري لكرة القدم، والفاعلين في كرة القدم الجزائرية من أجل إيجاد الحلول المناسبة وإخراج المنتخب الوطني من المشاكل التي يعيشها.

وقال حطّاب على هامش حضوره أشغال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية الجزائرية قائلا:

“هناك عامل كبير علينا القيام به، لكن بحكمة ورزانة من أجل أن تكون خطانا ثابتة، بحيث يتوجب علينا عدم الإرتجال، والسرعة في إتخاد القرارات”.

وأضاف: ” علينا أن نتشاور مع الفاعلين في كرة القدم وفق إستراتيجية تصب في مصلحة الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني”.