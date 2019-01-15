حطاب : ” لازم نخدمو .. باش كي ندفعو ملف كان 2025 نجيبو حقّنا !! “

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أنه يتوجب العمل على مستوى المنشآت الرياضية، قبل الترشح لإحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ورفض حطاب الوقوع في نفس أخطاء سابقيه عندما خسرت الجزائر رهان إحتضان كأس أمم إفريقيا 2017 قائلا:

“يجب أ، نعمل وأن نجتهد، حتى نتمكن من جلب حقنا عندما نتقدم بملف، وأن لا نشارك من أجل المشاركة فقط، يجب أن نعتبر لما حدث في الماضي القريب، أين ترشحنا وعدنا بأيادي فارغة، لأنه لم تكن لدينا رؤية واضحة”

وأضاف: ” الناس كانت تعمل بدون مواعيد، والدليل على هذا أننا في 18 ملحق في أحد المركبات، والدليل أننا إستغرقنا 14 سنة، ويجب علينا القيام مراقبة ميدانية وتحديد المواعيد بصفة نهائية”.