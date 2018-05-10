حطاب: “لست راضيا عن الأشغال في ملعب براقي وسنعيد بعثها من جديد”

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أنه غير راض تماما عن الأشغال في ملعب براقي، موضحا أنه سيعمل على اعادة بعث الأشغال فيه لإنهاءه في الموعد.

وقال على هامش زيارته التفقدية لملعب تيزي وزو اليوم الخميس: “فيما يخص ملعب براقي فأنا لست راضيا عليه اطلاقا”.

وأضاف: “آخر زيارة لي لملعب براقي وجدت فيه 15 عاملا فقط، وسنعيد بعث الأشغال فيه من أجل تسليمه بالتزامن مع انتهاء الأشغال في ملعب تيزي وزو ديسمبر المقبل”.

وفيما يخص ملعب الدويرة فقد أكد وزير الشباب والرياضة، أنه سيدرس موعد انطلاق الأشغال فيه.