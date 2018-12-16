حطاب: ” ماكاش لي مايحبش كأس إفريقيا والتتويج بالنجمة الثانية”

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أن تنظيم منافسة كاس أمم إفريقيا ليس بالسهولة التي يعتقدها محللي البلاتوهات، ورجال الإعلام.

وتحدث حطاب على العوامل التي ساهمت في خروج الجزائر من سباق تنظيم نهائيات كاس أمم إفريقيا 2019 خلفا للكاميرون قائلا:

“حتى الصحافة لم تساعدنا، لأنها أعطت لملف تنظيم كأس أمم إفريقيا أكثر من حجمه، وأكأننا مطالبين بتنظيمها “بالسيف””

وأضاف: ” ربما الكثير منكم يعرف قصيدة الحاج محمد العنقى..”يحسبو كل شيء خفيف..غير آجي وازدم “، ليس بهذه الطريقة التي نترشح بها”.

“نفترض لأننا ترشحنا وفشلنا في الفوز بشرف تنظيم الكان مثلما حدث في 2017، كيف ستكون ردة فعل الصحافة، ليس بهذه الطريقة “حنا نعرفو كيفاش نخدمو””

وإختتم حديثه قائلا: “بطبيعة الحال نرغب في تنظيم كأس إفريقيا والفوز بالنجمة الثانية، لكن هناك معطيات أخرى تدخل، لكن التعليق أننا رفضنا الترشح لتنظيم كأس إفريقيا بسبب نقص المرافق يعتبر خطأ كبير، لأننا نمتلك 53 مركب رياضي على مستوى التراب الوطني وقادرين على تنظيم الكان بكل سهولة”.