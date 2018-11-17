حطاب: “ما رأيته مؤخرا أشبه بحرب وليس كرة قدم”

الرياضة
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حطاب: “ما رأيته مؤخرا أشبه بحرب وليس كرة قدم”
بقلم كريم.تيغرمت

ندّد وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، بأحداث العنف التي شهدتها الملاعب الجزائرية مؤخرا، معبرا عن استيائه من ذلك.

وصرح محمد حطاب، خلال اجتماعه اليوم بمقر الوزارة، مع مدراء الشباب والرياضة: “ما رأيته مأخرا أشبه بحرب، وليس كرة قدم”.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في ذات الخصوص: “كرة القدم ليست عداوة”. مشددا على ضرورة تظافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة”.

وجاءت هذه التصريحات من الوزير محمد حطاب، خلال اجتماعه بمدراء الشباب والرياضة لمختلف ولايات الوطن للتطرق لاستراتيجية الخطوط العريضة، لتطوير القطاع.


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