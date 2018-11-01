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حطاب: “مشاريع إنجاز 4 مركبات أولمبية بمقاييس عالمية يعتبر كمكسب للرياضة الجزائرية”

الرياضة
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حطاب: “مشاريع إنجاز 4 مركبات أولمبية بمقاييس عالمية يعتبر كمكسب للرياضة الجزائرية”
بقلم وافي مهاجري

أكد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب أن مشاريع إنجاز أربعة مراكبات أولمبية بمقاييس عالمية، هو إنجاز للرياضة الجزائرية رغم إقراره بالنقائص المسجلة بسبب التأخر.


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