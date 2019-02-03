حطاب: “هدفنا الإستثمار في الطاقات الرياضية الشبانية”

أكد وزيرالشباب والرياضة، محمد حطاب، أن الهدف الذي تسعى إليه وزارته مستقبلا، هو الإستثمار في الطاقات الرياضية الشبانية.

وصرح حطاب، لتلفزيون النهار: “بعدما قمنا بالإستثمار في المنشآت الرياضية، هناك توجيه مع المسؤولين المحليين للإستثمار في الطاقات الرياضية الشبانية”.

وأضاف: “حسن استغلال المرافق والمنشآت الرياضية، المنجزة لحد الآن، وتكييفها مع الإستثمار في الشباب، سيعطي قيمة مضافة للرياضة الجزائرية”.

وجاءت تصريحات وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية تيارت.