حطاب يتراجع عن تصريحاته ويوضح بخصوص قضية العميد !

أوضح وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بخصوص قضية عميد الأندية الجزائرية بعدما كان قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل على هامش إفتتاح مراسيم الطبعة الأولى للحالات العامة الرياضية بقصر المعارض الصنوبر البحري قائلا:

وتراجع وزير الشباب والرياضة عن تصريحاته بعد الإنتقادات الكبيرة التي طالته من طرف أنصار شباب قسنطينة الذين يعتبرون أن فريقهم الأول في الجزائر قائلا:

“أتأسف لأن تصريحاتي أخذت منعرجا آخرا، لأن الشريط الذي تم تقديمه لك يكن كاملا بل كان ناقصا، لأن الحديث كان في دردشة مع زميل، والشخص الذي أخذ مقطع الفيديو لم ينقله كاملا “مثلا كأن نقول ولا تقربو الصلاة وأنتم سكارى..لكننا ننقل إلا كلمة “ولا تقربوا الصلاة”.

وأضاف: ” تكلمت في بقية الفيديو أنني وزير كل الرياضات الجماعية والفردية، واليوم في وزارتنا نساعد كل الفرق الوطنية ولا يوجد أي تفضيل لفريق على فريق آخر”.

“أكن الإحترام لشباب قسنطينة، ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل، وكنت قد أكدت أن موضوع العميد يجب أن يتوجه إلى أهل الإختصاص الذين عليهم أن يعتمدوا على المتابعة التاريخية.”