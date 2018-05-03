حطاب يشرف على إنطلاق دورة “رمضان فوت” لجمعية “راديوز”

أعطى وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، إشارة إنطلاق الطبعة العشرين لدورة رمضان فوت، بوهران، والتي تنظمها جمعية “راديوز”.

وأشرف الوزير محمد حطاب، اليوم الخميس، رفقة والي ولاية وهران، شريفي مولود، على إنطلاق هذه الدورة، بالمركب الجواري، رقيق عبد القادر، بمالافال.

وحضر انطلاق هذه الدورة، العديد من الوجوه الرياضية، على غرار اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي، ورئيس جمعية “راديوز” قادة الشافي.

وسيشارك في هذه الطبعة من “رمضان فوت”، والتي ستدوم إلى غاية 20 جوان المقبل، 80 فريق، من مختلف ربوع الوطن.