حطاب يعلن عن ملتقى وطني للرياضة الجزائرية خلال شهر جانفي

أعلن وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، عن تخصيص ملتقى وطني يخص كل الرياضات الفردية والجماعية خلال شهر جانفي المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وألقى وزير الشباب والرياضة محمد حطاب كلمة إفتتاحية صبيحة اليوم الثلاثاء بمركز المؤتمرات التابع للمركب الأولمبي محمد بوضياف، لخص فيها كل ما جاء من توصيات خلال مجلد تجديد كرة القدم الجزائرية قائلا:

“سيكون لقاء وطني تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر جانفي المقبل يخص كل الرياضات الجماعية والفردية، من أجل التفكير حول واقع الرياضة الجزائرية بسلبياتها وإيجابياتها، وستكون سامحة من أجل التفكير مع بعض لدراسة واقع الرياضة الجزائرية على المدى المتوسط والمدى البعيد “.