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“حطاب” يهنئ الجزائريين بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة

الرياضة
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“حطاب” يهنئ الجزائريين بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة محمد حطاب
بقلم وليد كويني

هنأ وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، اليوم الجمعة، كافة الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2969.

وفي منشور عبر الصفحته الرسمية على “تويتر”:”بمناسبة الإحتفال برأس السنة الأمازيغية 2969، المصادف لـ 12 جانفي من كلّ سنة”.

“أتقدّم  إلى كافة الشعب الجزائري بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات بوافر الصحة والعافية راجيا من الله جلّت قدرته أن يعيدها علينا جميعا وعلى وطننا العزيز، بالخير واليمن والبركات”.


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