حطاب يهنئ بورعدة ولحولو بمداليتيهما الذهبيتين

وجّه وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، تهانيه للعدائين الجزائريين عبد المالك لحولو، ومواطنه العربي بورعدة، بمناسبة إهدائهما الجزائر ميداليتين ذهبيتين.

ونشر وزير الشباب والرياضة، رسالة تهنئة للعدائين الجزائريين عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” جاء فيها.

“إثر تحصلكما على ميداليتين ذهبيتين، عن جدارة واستحقاق في البطولة الإفريقية لألعاب القوى الجارية بأسبا النيجيرية، من 1 إلى 5 أوت 2018”.

“يسرني ويطيب لي، أن أتقدم إليكما بالتهاني الحارة والتشجيع على هذا التتويج، متمنيا لكما تحقيق المزيد من التألق والنجاح في الإستحقاقات القادمة”.

وجاءت هذه التهنئة من الوزير محمد حطاب، بعد إحراز عبد المالك لحولو، ذهبية الـ400 متر حواجز، بينما أحرز بورعدة، الميدالية الذهبية في اختصاص العشاري.