حطاب: “400 مليار لتحضير رياضيي النخبة”

كشف وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أمس السبت، أن الدولة الجزائرية قررت تخصيص ميزانية تقدر بـ400 مليار لتحضير رياضيي النخبة.

وصرح الوزير حطاب، لـ(و.أ.ج)، خلال توزيع الجائزة الأولمبية: “قررت الدولة تخصيص 400 مليار، لتحضير رياضيي النخبة تحسبا للمواعيد المهمة مستقبلا”.

وأضاف: “1390رياضيي جزائري توج بميدالية سنة2018، ما يدل أن سياسة المنتهجة بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما خيار الإستثمار في الشباب”.

وتابع الوزير حطاب: “الجزائر سابقا لم تتوفر سوى على 1317 منشأة رياضية، وبالاستثمارات المنجزة مؤخرا بلع العدد 7396 منشأة رياضية”.