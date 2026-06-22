حطاب: أزيد من مليون و300 ألف شكوى وعريضة تلقتها هيئة وسيط الجمهورية

أكد وسيط الجمهورية محمد حطاب، على متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص تحسين الخدمة العمومية وجودتها. وتوطيد جسور الثقة بين المواطن والإدارة، والسعي إلى تكريس إدارة عصرية ذكية قائمة على حسن استقبال المواطنين.

وأضاف محمد حطاب، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تدعيم مهام وسيط الجمهورية بالرقمنة والخرجات الميدانية، قصد الإحتكاك أكثر بالمواطنين. ومعاينة أوضاع التنمية بعين المكان، وتسهيل مرافقة المواطن والرد على انشغالاته.

كما أشار وسيط الجمهورية إلى أن رئيس الجمهورية أصدر تعليمات تقضي بوضع مصلحة المواطن في صميم الأولويات. وجعل خدمته واجبا لا يقبل التأجيل، وهو مبدأ لا حياد عنه. تعمل هيئة وسيط الجمهورية على تجسيده بالتنسيق مع السلطات العمومية.

وكشف المتحدث ذاته أنه منذ إنشاء هيئة وسيط الجمهورية تم استقبال 1.376.365 شكوى وعريضة عبر مختلف المنصات والقنوات المخصصة لذلك. وقد سمح تحليلها بالتعرف بدقة على أغلب انشغالات المواطنين في مختلف القطاعات والولايات. ما ساهم في إيجاد حلول لها من خلال تقديم اقتراحات ملموسة ومرافقة المواطن إلى غاية استرداد حقه أو تسوية مشكلته في إطار ما يسمح به القانون وصلاحيات وسيط الجمهورية.

كما أضاف حطاب، أن هيئة وسيط الجمهورية استقبلت خلال السداسي الأول من سنة 2026 ما لا يقل عن 13.649 عريضة، تم التكفل بها جميعا من خلال مراسلة القطاعات المعنية، حيث تم التوصل إلى حلول إيجابية لأكثر من 6 آلاف منها.

ومن جانب آخر، اعتبر محمد حطاب، أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة تفعيل سجل الشكاوى، الذي أصبح وسيلة فعالة موحدة على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات، يفرض على كل مسؤول الرد على الانشغال في الخانة المخصصة لذلك. كما أن رقمنة هذا السجل تتيح للمواطن إيصال انشغاله إلى السلطات المحلية والمركزية دون عناء التنقل.

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