حطم الرقم القياسي الوطني.. صيود غاضب !

أبدى بطل السباحة الجزائرية، جواد صيود امتعاضه الشديد، رغم تحطيمه الرقم القياسي الوطني لسباق 50 متر سباحة على الصدر.

وعبّر صيود، عن غضبه اتجاه الاتحادية الجزائرية للسباحة، اليوم الثلاثاء، من خلال منشور له عبر حسابه على “فايس بوك”.

وكتب صيود: “حررو السباحة، لمذا السعي دائما لتحطيم الإنجازات، لمصالحكم الشخصية، حان الوقت لترك مكانكم للأكثر كفائة، والمحبين للوطن”.

كما أضاف في منشور آخر: “أتسائل من المسؤول عن تسيير صفحة الاتحادية الجزائرية للسباحة”.

ويأتي هذا بالنظر لعدم ادراج الاتحادية الجزائرية للسباحة، لاسم جواد صيود، وتحطيمه للرقم القياسي الوطني، ضمن القائمة المنشورة”.

وكان صيود، قد حطم أمس الإثنين، الرقم القياسي الوطني، لسباق 50 متر على الصدر، والذي كان بحوزت نبيل كباب بتوقيت 28ثا، 25ج، بعد تحقيق صيود، خلال البطولة الإفريقية، توقيت 28ثا، 20ج.

يذكر أن جواد صيود، المشارك حاليا في بطولة إفريقيا للسباحة الجارية في تونس، حصد ثلاث ذهبيات، وفضية واحدة.