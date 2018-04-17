حطّاب :”الحداد لا يعني إلغاء النشاطات الرياضية..”

وضع وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، النقاط على الحروف بخصوص إقامة النشاطات الرياضية بطريقة عادية خلال فترة الحداد الوطني الأخير.

وأكد خليفة ولد علي، بأن “الفاف” لم تخطىء عند برمجتها لمُباريات رسمية خلال فترة “الحداد الوطني” على شهداء الطائرة العسكرية.

وتحدث لتلفزيون “النهار” :”أولا هناك مواعيد الفيفا التي يجب إحترامها، وثانيا الرياضيون وقفوا مُتضامنين مع المُصاب الجلل الذي ألم بنا”.

وأردف :”اللاعبون وقفوا دقيقة صمت، وحملوا شارات سوداء وهذه دلالة قوية وراسخة على تضامن العائلة الرياضية مع شهداء الطائرة العسكرية”.